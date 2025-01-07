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«Какая-то манипуляция»: чемпион ОИ Фетисов о словах главы мирового хоккея о России

Чемпион ОИ Фетисов заявил о манипуляциях главы IIHF Тардифа из-за слов о России
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов критически оценил слова главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о допуске России. Его заявление приводит «ВсеПроСпорт».

Он предположил, что если в организации сейчас голосовали по вопросу возвращения российских хоккеистов, то решение для России было бы отрицательным.

«Я не понимаю, о каких рисках говорит Тардиф. Это очень странное заявление, какая-то манипуляция с его стороны. Если ты хочешь видеть Россию, так приглашай, допускай. Не знаю, какие у него инструменты допуска могут быть сейчас», — заявил Фетисов.

До этого Тардиф заявил о важности возвращения России на международную арену, однако заявил, что в IIHF не хотят рисковать ни соревнованиями, ни игроками.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Тардифа сравнили с соплей.

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