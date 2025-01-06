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Главу мирового хоккея сравнили с соплей

Тренер Крикунов сравнил главу IIHF Тардифа с соплей
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Joel Marklund/Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что считает мнение президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа насчет возвращения российских спортсменов несерьезным.

По его словам, чиновники международных спортивных федераций имеют опыт «переобувания на ходу», быстро меняя заявленные ранее позиции.

«Ерунду какую-то придумал. Тардиф – сопля соплей. У него нет характера. Что ему скажут сверху, то он и делает. Он не принимает решения в федерации самостоятельно. Трамп пришел к власти, и они не знают, в какую сторону прыгнуть», — заявил Крикунов.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский тренер заявил, что американцы заслужили выиграть хоккейный МЧМ-2025.

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