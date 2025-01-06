В IIHF заявили о важности возвращения России к соревнованиям

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что скорейшее возвращение сборных России и Белоруссии к соревнованиям очень важно для организации, однако она не будет рисковать ради этого ни игроками, ни турнирами. Об этом сообщается на сайте IIHF.

«Для нас все еще важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас», — сказал Тардиф.

Он добавил, что федерация должна оценить события ближайших двух месяцев. По его словам, в федерации будут ждать как можно дольше, но решение должно быть принято в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание игр, узнать, кто приедет на Олимпиаду и заняться планированием.

«И МОК тоже должен будет принять решение. Мы проанализируем все в следующем месяце, но главный вопрос - безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — сказал Тардиф.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее тренер Овечкина объяснил важность игры на Олимпиаде-2026.