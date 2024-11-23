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Джокович назвал имя своего нового тренера

Новым тренером Джоковича станет Маррей

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Violeta Santos Moura/Reuters

24-кратный чемпион турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак назвал имя своего нового тренера. Им станет бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион британец Энди Маррей. Об этом теннисисты заявили в своих социальных сетях.

«У нас были одни из самых эпических битв в нашем спорте. Нас называли «меняющими игру», «рискующими», «творящими историю». Пришло время одному из моих самых жестких противников встать в мой угол. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей», — заявил Джокович.

По итогам 2024 года 37-летний Джокович занял седьмую строчку в рейтинге ATP. Его ровесник Маррей является единственным теннисистом, который выиграл Олимпиаду дважды. Также в его активе 46 турниров ATP. После парижских Игр Маррей завершил карьеру.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Джокович обыграл Рафаэля Надаля в их последнем матче.

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