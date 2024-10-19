Джокович обыграл Надаля в их последнем матче

37-летний сербский теннисист Новак Джокович обыграл 38-летнего испанца Рафаэля Надаля в матче за третье место на турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Джоковича. За это время он совершил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Надаль дважды подал навылет, пять раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-поинта из шести.

Этот матч стал последним в противостоянии этих легендарных теннисистов. 10 октября Надаль объявил о том, что завершает карьеру.

История их поединков насчитывает 61 игру, в которых со счетом 32-29 впереди Джокович.

В финале турнира Six Kings Slam играют две первые ракетки мира на данный момент — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Идет первый сет, счет 2:1 в пользу Синнера, подача Алькараса.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Надаль впервые за 9 лет проиграл финал грунтового турнира.