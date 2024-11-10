Дзюба заявил о желании сыграть против «Спартака»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что хочет выйти в стартовом составе команды на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Очень жду встречи со «Спартаком», начал настраиваться уже на следующий день после игры с «Крыльями». Посмотрел дерби, они потратили немало эмоций. Так что — да, это будет интересный матч», — заявил Дзюба.

«Спартак» и «Акрон» сыграют в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Александр Мостовой оценил фактор Дзюбы в матче со «Спартаком».