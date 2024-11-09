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Мостовой оценил фактор Дзюбы в матче со «Спартаком»

Экс-игрок Мостовой оценил важность Дзюбы в матче «Акрона» со «Спартаком»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился размышлениями на тему того, сможет ли нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повлиять на ход матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Можно выпустить с первых минут, а можно по ходу игры, какая разница? С «Зенитом» он вышел в основном составе и получил травму, а «Акрон», кстати, развалился. Футбол — не наука, как многие думают, кто знает, может Артем выйдет в начале матча и гол забьет, а может вообще не выйдет и «Акрон» не проиграет. Этого никто не знает», — заявил Мостовой.

«Спартак» и «Акрон» сыграют в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее в «Акроне» оценили шанс попадания Дзюбы в сборную России под руководством Карпина.

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