Финальный свисток фиксирует разгромную победу «Спартака» над «Акроном». Уверенно выигрывают красно-белые, тольяттинцы же ничем не смогли себя проявить. Абсолютно незаметен был и экс-спартаковец Артем Дзюба, для которого московский клуб является серьезным раздражителем. «Спартак» набирает 28 очков и возвращается на пятое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!
Зорин приложился из-за пределов штрафной — мяч пролетел близко над перекладиной!
Три минуты компенсировано.
Барко и Тео уходят отдыхать, вместо них на последние минуты выходят Медина и Зорин.
И тут же вторую желтую получает Бакаев за саркастические аплодисменты главному судье.
Бакаев получает желтую за споры с арбитром. Первое предупреждение в матче.
«Акрон» давить в последние минуты. Замены освежили гостей, а красно-белые, напротив, сели глубоко в оборону.
Бабич в последний момент подставил ногу и не позволил Тимошенко размочить счет!
У «Спартака» выходят на поле Пруцев, Мангаш и Николсон. Отдыхать отправляются Угальде, Маркиньос и Мартинс.
Виктор получил по голове в столкновении с Тео, разбит нос у футболиста.
А вот ассист Барко оформил! Аргентинец на левом фланге в подкате отобрал мяч у Эшковала, прострелил, и Угальде в касание пробил впритирку с ближней штангой. Второй дубль сегодня!
ГОЛ!!!
Барко решился пробить сам и метил в дальню «девятку» — но мимо.
Гости возле своей штрафной нарушили правила против Барко, еще один шанс для «Спартака».
Тео попытался зайти на хет-трик, но от радиуса пробил намного выше ворот.
Ничем не проявил себя Дзюба и покидает поле. Также ушел Савичев. В игру вступают Пестряков и Тимошенко.
«Акрон» имел первый реальный шанс забить — Галоян мощно пробил, но рядом со штангой!
А вот и дубль Тео! Мартинс от радиуса штрафной отдал направо, и Бонгонда в касание закрутил под дальнюю штангу без шансов для Волкова!
ГОЛ!!!
Тройная замена у «Акрона». Ушли Кузьмин, Беншимол и Хубулов, в игру вступают Бакаев, Галоян и Данилин.
Седьмой гол в сезоне забивает Угальде! Дуарте вынес мяч со своей половины поля, Мартинс выиграл верховую борьбу у Эшковала и скинул на Угальде, который не промахнулся. Волков попытался отбить, но удар был такой силы, что мяч пролетел «сквозь» руки!
ГОЛ!!!
Волков!!! Из нижнего угла голкипер «Акрона» вытаскивает мяч после удара Маркиньоса!
Бонгонда ворвался в чужую штрафную, открывшись под передачу Угальде, и получил мяч, но не сумел обыграть троих защитников.
«Спартак» продолжает владеть инициативой. Но остроты пока нет.
Умяров в центральном круге прыгнул в ноги Кузьмину. Арбитр не стал наказывать полузащитника «Спартака».
Еще один сейв Волкова! В этот раз — после удара Угальде головой!
Команды продолжают игру пока что без замен.
Второй тайм!
Завершен первый тайм. Уверенно лидирует «Спартак», пусть и забил только один мяч — хотя шансов было больше. «Акрон» пока ничего не может противопоставить хозяевам. И совсем не давал повода вспомнить о себе Артем Дзюба.
Минута добавлена.
А теперь Волков спасает «Акрон», не давая Тео оформить дубль! Удар практически в упор отразил вратарь тольяттинцев!
Угальде мог забивать, но мяч после его удара от линии штрафной на сантиметры разминулся с крестовиной!
Умярова жестко срубили на половине поля «Акрона».
Не удается гостям зацепиться за мяч и попытаться перевести игру на чужую половину поля. «Спартак» полностью контролирует ситуацию.
Мартинс в воздухе снял мяч с головы у Джурасовича, но удар получился несильным — в руки Волкову.
Денисов простреливал справа — не без труда гости выбили мяч.
Додавил «Спартак»! Классную «стеночку» разыграли Мартинс и Угальде, выведя Тео один на один с Волковым, и форвард москвичей легко переиграл голкипера!
ГОЛ!!!
Рябчук пробил влёт из-за штрафной — над перекладиной!
Дуарте оказался у чужих ворот и мог наносить удар, но не попал по мячу.
Мартинс от линии вратарской замыкал навес Маркиньоса — перекладина!
Игрок тольяттинской команды упал в чужой штрафной — Иванов был рядом и все видел, нарушения не было.
Контрвыпад «Акрона» мог получиться опасным. Хубулов обошел Денисова, но Дуарте заблокировал прострел.
Маркиньос пробивал от угла вратарской — Эшковал в подкате заблокировал удар, который мог бы быть голевым!
После штрафного очень активно заиграли спартаковцы. Тольяттинцы сейчас с трудом обороняются.
Опасно! Барко нанес прямой удар со штрафного, и Волков с трудом отразил, при этом врезавшись в штангу!
Витор рядом со своей штрафной ударил по ноге Мартинса. Стандарт зарабатывают красно-белые.
Спокойное начало игры. Мяч у «Спартака», но хозяева не спешат атаковать.
Поехали! Главный судья — Сергей Иванов.
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.
«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эшковал, Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.
Матч начнется в 15:15 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» примет на своем поле «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.