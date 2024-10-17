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Липницкая родила второго ребенка

СЭ: олимпийская чемпионка Липницкая во второй раз стала мамой

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая родила второго ребенка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Известно, что это произошло около трех недель назад. Источник сообщает, что отец ребенка — человек из мира фигурного катания, но не Владислав Тарасенко, от которого Липницкая родила дочь Каталину в 2020 году.

Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В СМИ сообщалось, что он проходит службу в Запорожской области. В июне 2023 года он приезжал в отпуск.

Тарасенко в 2015 году стал победителем Финала Кубка России среди юниоров. Спортсмен знаком со своей супругой со времен работы у знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе. Тарасенко закончил карьеру фигуриста после сезона-2017/18.

Сейчас 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу.

Ранее российский боец Владимир Минеев рассказал, что набрал лишние килограммы во время службы в зоне СВО.

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