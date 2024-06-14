Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в интервью АР News прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3.

«У них очень мастеровитая атакующая команда, которая любит и умеет комбинировать. Против них все время нужно быть сконцентрированным. Очень здорово играть против них, потому что они привносят в свою игру все самое лучшее», — заявил Бобровский.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Владимир Тарасенко, Сэм Беннетт и Александр Барков. У проигравшей команды отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертая игра серии пройдет в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

Ранее Владимир Тарасенко стал самым забивным игроком финалов Кубка Стэнли во «Флориде».