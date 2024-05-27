«Рейнджерс» вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой»

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2024 года «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант банк Арена» в присутствии 19 780 зрителей и завершилась победой гостевой команды в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу, оформившие по дублю. У проигравшей команды два раза отличился Сэм Райнхарт, еще по шайбе на счету Александра Баркова и Густава Форслинга. Решающий гол на счету форварда «Рейнджерс» Александра Веннберга.

Российский голкипер победившей команды Игорь Шестеркин отразил 34 броска в игре, нападающий Артемий Панарин баллов за результативность не набрал, завершив встречу с показателем полезности «+2». Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выполнил 18 сейвов, нападающий Владимир Тарасенко остался без набранных очков, завершив встречу с показателем полезности »-1».

Четвертая игра серии пройдет в Санрайзе 29 мая, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

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