Стало известно, от чего зависит продолжение карьеры Валиевой

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова поделилась размышлениями на тему того, сможет ли Камила Валиева вернуться на соревновательный лед после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, вполне. Все зависит от ее характера и желания. Почему нет? Она же молодая. Если ей хватит воли и силы, если она захочет, то все получится», — заявила Обласова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Теперь россияне получат бронзовые награды. Валиева занималась в группе у Этери Тутберидзе. Фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал Валиевой брать пример с Алины Загитовой.