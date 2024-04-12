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Медведева заявила, что превращается в Ягудина

Фигуристка Медведева: мне кажется, я превращаюсь в Алексея Ягудина

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Первый Канал

Фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от выступления на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Шоу для меня скорее работа, чем удовольствие, конечно. В 24 года начинаешь это ощущать сильнее — что это именно физическая работа. Но после выезда с тройного сальхова становится полегче. Мне кажется, я превращаюсь в Алексея Ягудина — у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Сейчас Медведева выступает в ледовых шоу, а также запустила свою программу на YouTube-канале.

Ранее Тарасова назвала законченной дурой чемпионку ОИ Дюамель после слов о Валиевой.

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