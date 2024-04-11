Костомаров показал кадры жуткого падения на тренировке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео с тренировки. Спортсмен не вписался в поворот, ударился о борт и упал на лед.

«Падения бывали… Но таких пока не припомню!!! То ли еще будет», — подписал видео Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее жена Костомарова рассказала, как дети пережили трагедию с их отцом.