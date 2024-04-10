Губерниев оценил реплику Загитовой про сородичей-китайцев

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что солидарен со словами олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, назвавшей китайцев сородичами.

9 апреля спортсменка для РИА Новости рассказала о своем номере для шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», используя выражение «сородичи-китайцы».

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей-китайцев, было довольно сложно, это нарабатывается путем тренировок, это тренируется и нарабатывается», — сказала Загитова.

«А в чем она не права? Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень, учитывая то, что сейчас происходит в экономике, наши торговые связи с Китаем, с учетом того, что мы обращаем свое пристальное внимание на восток. С учетом этого всего китайцы — наши сородичи», — заявил Губерниев.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

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