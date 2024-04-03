Российская фигуристка показала фигуру в красном бикини

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась в своих социальных сетях фотографией с отдыха. Девушка проводит время со своим мужем, фигуристом Георгием Куницей.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Ранее российская фигуристка продемонстрировала пышную грудь в корсете.