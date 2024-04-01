Костомаров сравнил себя с тараканом

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в шоу Павла Воли на телеканале ТНТ рассказал о сложностях жизни с протезами на руках и ногах.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Костомаров женат на фигуристке Оксане Домниной. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее Костомаров рассказал, благодаря чему он выжил.