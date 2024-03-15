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Загитова сделала заявление об участии в шоу Тутберидзе

Фигуристка Загитова объявила, что примет участие в шоу Тутберидзе по всей России

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Пресс-служба Кинопоиска/Ксения Угольникова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» рассказала о своих планах по участию в ледовых шоу.

«Сейчас пройдет шоу Этери Тутберидзе. Тур большой по многим городам нашей страны. В ближайшее время вы сможете увидеть меня там», — сказала Загитова.

Помимо олимпийской чемпионки — 2018, в шоу Тутберидзе планируют выступить двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева, а также серебряная призерка Игр в Пекине — 2022 Александра Трусова.

Изначально в шоу вместо Трусовой должна была кататься Камила Валиева, однако из-за четырехлетней дисквалификации за допинг ей запретили выступать с показательными номерами на шоу, к организации которых имеет отношение Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) или тренеры сборной страны (в данном случае — Тутберидзе).

Также от участия в туре неожиданно отказалась олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова, которая будет вынуждена перенести операцию.

Ранее Загитова заявила об отсутствии конкуренции с Туктамышевой и Щербаковой на Кубке Первого канала.

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