Загитова сделала заявление об участии в шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» рассказала о своих планах по участию в ледовых шоу.

«Сейчас пройдет шоу Этери Тутберидзе. Тур большой по многим городам нашей страны. В ближайшее время вы сможете увидеть меня там», — сказала Загитова.

Помимо олимпийской чемпионки — 2018, в шоу Тутберидзе планируют выступить двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева, а также серебряная призерка Игр в Пекине — 2022 Александра Трусова.

Изначально в шоу вместо Трусовой должна была кататься Камила Валиева, однако из-за четырехлетней дисквалификации за допинг ей запретили выступать с показательными номерами на шоу, к организации которых имеет отношение Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) или тренеры сборной страны (в данном случае — Тутберидзе).

Также от участия в туре неожиданно отказалась олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова, которая будет вынуждена перенести операцию.

Ранее Загитова заявила об отсутствии конкуренции с Туктамышевой и Щербаковой на Кубке Первого канала.