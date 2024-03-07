Мостовой назвал футболистов, которые должны быть на обложке российской FIFA

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы не против появления на обложке отечественного футбольного симулятора. Его слова передает Legalbet.gg.

«Согласен, что на обложке российского аналога FIFA должны быть Мостовой и Аршавин. Но это я согласен, другой — нет. Сейчас мое поколение вспомнят те, кто реально любит футбол.

Вчера встречался с с человеком, который болеет за меня с 1990-го года. Он говорит: «Я хотел такие же длинные волосы, как у тебя в матче против «Наполи». У каждого свои кумиры. Но Аршавин и Мостовой на обложке — было бы неплохо», — заявил экс-футболист.

21 февраля на встрече с Владимиром Путиным о необходимости создания российского аналога FIFA заявил бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Андрей Аршавин.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершились 3 марта. На «Игры будущего» приглашались профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступили в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях принимали 107 стран. Общий призовой фонд турнира составил $10 млн.

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