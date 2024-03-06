«Хирург давал 2-3% шанса»: Костомаров рассказал об ампутации

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров в интервью «Матч ТВ» заявил, что смог выжить после нескольких ампутаций, вызванных осложнением после пневмонии, благодаря чуду.

По его словам, хирург оценивал шансы на выживание в 2-3%.

«Мой случай действительно редкий. У опытного хирурга, который проводил операцию, я был первым в его практике, когда пациент практически умер и остался живым. По его словам, 2-3% людей в таких случаях выживают. Я рад, что остался жив. Но я был абсолютно не рад, когда только увидел, что со мной произошло и что осталось», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Ранее Роман Костомаров спустился со склона горы на сноуборде.