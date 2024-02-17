Тарасова назвала ученицу Тутберидзе умной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что восхищена катанием Аделии Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе.

По ее мнению, спортсменка вместе с тренерским штабом проделывают большую работу в нынешнем сезоне.

«Петросян — умная девочка. Целый год везде первая и везде выигрывает. В этом большая заслуга ее и тренерского штаба. Горжусь, что у нас в стране есть такая девочка», — заявила Тарасова.

В сезоне-2023/24 Петросян стала чемпионкой России, а также завоевала серебряную медаль в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам. После короткой программы на Спартакиаде сильнейших Петросян удерживает лидерство в протоколе.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

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