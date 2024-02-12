Российский фигурист признался, что боится Тутберидзе

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о переходе в группу Этери Тутберидзе. Его слова передает ТАСС.

«Была мысль пойти только к Этери Георгиевне почему-то. Откуда уверенность, что нужно к ней? Почему должна быть всегда какая-то уверенность? Все это риск, я на него пошел. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны, но на самом деле она очень хороший человек, веселый и с хорошим чувством юмора», — сказал Мозалев.

В 2023 году 20-летний Мозалев перешел к Тутберидзе от тренера Кирилла Давыденко, у которого с восьми лет работал в Санкт-Петербурге.

Мозалев является бронзовым призером чемпионата России 2022 года, чемпионом мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером финала Гран-при среди юниоров 2019 года, серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. Фигурист занял 11-е место на последнем чемпионате России.

В 2022 году Мозалев стал участником взрослых Олимпийских игр в Пекине. На турнире он занял 19-е место из 24.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе вернулась на лед после стрессового перелома.