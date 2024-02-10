Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Чемпионка России вернулась на лед после стрессового перелома

Фигуристка Акатьева вернулась на лед после стрессового перелома стопы

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева возобновила тренировки на льду после травмы ноги. Видео занятия опубликовано на странице тренера Этери Тутберидзе в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Осенью стало известно, что Акатьева может пропустить сезон из-за усугубившейся травмы ноги. Летом у 16-летней фигуристки был обнаружен стрессовый перелом стопы, затем у нее случился рецидив. В последний раз она выходила на соревновательный лед в марте прошлого года.

Софья Акатьева стала чемпионкой России в 2023 году, она владеет двумя видами четверных прыжков и тройным акселем.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее в ISU объяснили, почему не отдали медали Олимпиады Канаде из-за Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами