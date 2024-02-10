Чемпионка России вернулась на лед после стрессового перелома

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева возобновила тренировки на льду после травмы ноги. Видео занятия опубликовано на странице тренера Этери Тутберидзе в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Осенью стало известно, что Акатьева может пропустить сезон из-за усугубившейся травмы ноги. Летом у 16-летней фигуристки был обнаружен стрессовый перелом стопы, затем у нее случился рецидив. В последний раз она выходила на соревновательный лед в марте прошлого года.

Софья Акатьева стала чемпионкой России в 2023 году, она владеет двумя видами четверных прыжков и тройным акселем.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее в ISU объяснили, почему не отдали медали Олимпиады Канаде из-за Валиевой.