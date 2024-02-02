«Не имеешь права сдаваться»: Навка обратилась к Валиевой, но удалила послание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым Татьяна Навка в своем Telegram-канале обратилась с поддержкой к российской фигуристке Камиле Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал из-за нарушения антидопинговых правил, однако в скором времени пост был удален. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«У тебя все впереди, ты одна из немногих одаренных Богом и просто не имеешь права сдаваться. Хочется пожелать тебе преодолеть эти препятствия, найти в себе силы, веру в свою мечту, желание идти к ней, а главное – не ожесточиться на этом пути, остаться такой же светлой и доброй. Уверена, что тебя ждет невероятная, многогранная и интересная жизнь», — писала Навка.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее в США заявили, что Россия не должна получить медали Олимпиады из-за Валиевой.