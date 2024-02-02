Уткин был уверен в длительной дисквалификации Валиевой

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин был уверен, что российская фигуристка Камила Валиева получит длительную дисквалификацию. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Прошло уже два года с тех пор, как вся эта ситуация случилась. Вот одна инстанция, другая, третья, и вот, наконец, суд в Лозанне. Я был совершенно уверен, что Валиева получит длительную дисквалификацию. Да потому что за эти два года можно было найти огромное количество ситуаций, когда она бы не замыкалась на Валиеву. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку, а ведь так оно и случилось. Как это вообще могло произойти на Олимпиаде? Как может человек с грязным тестом выходить на соревнования? Кто это допустил?» — заявил Уткин.

29 января Cпортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации.