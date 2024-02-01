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МОК призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

Глава МОК Бах призвал уважать решение CAS по делу российской фигуристки Валиевой

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Dan Mullan/Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил решение спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

Президент МОК призвал уважать решение суда. «Для наc вcе это дело являетcя еще одним подтверждением того, что наша решимоcть, наши проcьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только cпортcмены, но и окружение cпортcменов, чья деятельноcть должна раccледоватьcя больше, лучше и глубже», — заявил Бах.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Роднину не удивили слова о сексуализации фигуристок.

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