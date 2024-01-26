Американская чемпионка назвала российскую фигуристку своим кумиром

Чемпионка США 2023 года по фигурному катанию Изабо Левито в интервью на YouTube-канале Ice Skating International Online восхитилась россиянкой Евгенией Медведевой.

«В моей голове есть несколько людей, которые не относятся к фигурному катанию, но я не думаю, что должна называть их. Потому что потом я буду думать: «Боже мой, я не должна была этого говорить!» Но это могла бы быть Евгения Медведева, она мне очень нравится. И мне нравится видеть то, как она выросла, она — моя любимая фигуристка на все времена. Она — мой кумир, и она мне всегда очень нравилась. Я вдохновляюсь, глядя на нее, на ее артистизм», — сказала Левито.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Сейчас Медведева активно занимается реализацией в медиапространстве, имеет свой проект на YouTube.

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