Тарасова заявила, что ей совершенно не нравится программа дочери Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина на чемпионате Европы, отметив, что спортсмены хорошо откатали и очень старались. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Но надо помнить и держать в голове, что просто не было русских на этом чемпионате Европы, результат тогда был бы иным. А так соревновались они достойно. Ребята катаются технично, с большой скоростью. Но могу сказать, что мне совершенно не нравится их программа. Я не фанатка этой программы от слова совсем», — заявила Тарасова.

Дэвис и Смолкин стали восьмыми в соревнованиях танцевальных дуэтов, набрав за оба танца 189,46 балла. Турнир выиграли итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, получившие в общей сумме 214,38 балла, на втором месте оказались британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82 балла). Замкнули тройку лучших хозяева соревнований из Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, получившие 203,37 балла.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

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