Участник «Голоса»: Тутберидзе — легенда, она очень строга, но в спорте иначе нельзя

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, певец и актер Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал о восхищении российским тренером грузинского происхождения Этери Тутберидзе.

«Я с Тутберидзе не знаком, но, даже не разбираясь в фигурном катании, грех не знать, что Этери — это легенда. По слухам, это очень строгий наставник, но в спорте без этого нельзя. Я в любом случае ее поддерживаю, потому что это наш тренер и наша спортсменка», — сказал Квитатиани.

Также участник «Голоса» рассказал, что сам начал активно обучаться катанию на коньках с тренером:

«Я не очень слежу за фигурным катанием, хотя знаю именитых фигуристок: мою подругу Женю Медведеву, Алину Загитову, Камилу Валиеву, даже лично знаком с Евгением Плющенко. Скажу больше: сейчас я сам начинаю обучаться этому виду спорта, потому что очень хочу попасть в какой-нибудь сезон «Ледникового периода». Занимаюсь с тренером, несмотря на мои антропометрические данные и вес в один центнер. А вообще я очень рад за дочь легендарной Этери Тутберидзе и желаю ей удачи (Диана Дэвис перешла из сборной России в команду Грузии после сезона-2022/23. — «Газета.Ru»).

Ранее участник «Голоса» рассказал, почему отказался кататься с Медведевой в «Ледниковом периоде».