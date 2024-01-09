В Грузии ждут медали чемпионата Европы от дочери Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что высоко оценивает старт сезона танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также выразила надежду, что российские фигуристы смогут достичь высоких результатов, выступая за Грузию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждем от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда все получится. Сейчас наша команда стала настолько сильной, что у нас в каждом виде есть возможность бороться за пьедестал при определенных раскладах. И в танцах на льду в том числе», — заявила Гиоргобиани.

В январе 2024 года Дэвис и Смолкин станут участниками чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Каунасе (Литва).

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США, однако под американским флагом пара выступления не начала.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Дэвис и Смолкин — никто.