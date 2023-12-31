Жена Костомарова: даже мне не понять, что пережил Роман

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, заявила в комментарии «Матч ТВ», что их жизнь после госпитализации спортсмена изменилась навсегда.

«Конечно, жизнь разделилась на до и после. Но жизнь после — она тоже есть. В наших руках сделать ее прекрасной и счастливой.

Никому и никогда, даже мне, не понять, что пережил Роман. Как и ему не понять, что пережила я. Сложно даже представить, через что проходят люди, которые сталкиваются с проблемами. Хочется пожелать верить и никогда не сдаваться», — заявила Домнина.

В начале января 2023 года фигурист попал в больницу. Он находился в реанимации с пневмонией и был подключен к искусственной вентиляции легких. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Ранее Костомаров рассказал о слезах после возвращения на лед.