«Что? Я корова?» Медведева заявила о шоке от новой роли в спектакле Авербуха

Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева, которая исполняет роль идеальной коровы Мули в новогоднем спектакле Ильи Авербуха «Корова на льду», рассказала, как относится к выражению «корова на льду».

«Как меня только ни называли — не только тренеры, но и вообще люди. Поначалу, когда мне сказали, что я, вероятно, буду играть корову на льду, ощутила диссонанс: «Что? Я корова?» Но потом я поняла, что это выражение не имеет ко мне никакого отношения. Если бы я действительно была коровой на льду, то два чемпионата мира бы не выиграла», — сказала Медведева перед премьерой шоу.

Фигуристка подчеркнула, что не испытывает дискомфорта от необходимости надевать костюм коровы и выходить на лед, поскольку не ассоциирует себя с этим негативным эпитетом.

«У меня с самооценкой все в порядке, поэтому я — мечта коровы Мули», — сказала Медведева.

24-летняя фигуристка является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018. Ей принадлежат исторические мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

Ранее Медведева назвала открытие года в фигурном катании.