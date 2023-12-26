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Группа «Аигел» оценила прокат Валиевой под саундтрек из «Слово пацана»

Группа «Аигел» отреагировала на прокат Валиевой под песню из «Слово пацана»

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Александр Вильф/РИА Новости

Группа «Аигел», исполнившая саундтрек к сериалу «Слово пацана» «Пыяла», отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске, которая поставила показательный номер под эту песню.

В Stories аккаунта группы был выложен отрывок показательного выступления фигуристки, публикация сопровождалась тремя эмоджи «сердечко».

На чемпионате станы Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Этери ТутберидзеАделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Валиева рассказала, что спасло ее после скандала на Олимпиаде в Пекине.

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