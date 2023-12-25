Рудковская назвала справедливым третье место Валиевой на ЧР

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что фигуристка Камила Валиева заслуженно заняла третье место на чемпионате России в Челябинске, передает «Советский спорт».

«Этот результат очень справедливый и честный. Я увидела ее результат, считаю, что все было заслуженно. Это просто показывает, что сегодня она не смогла стать лучшей», — сказала Рудковская.

Валиева в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны. Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире.

Ранее Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана».