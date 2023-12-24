Судей ЧР по фигурному катанию призвали идти чистить снег после оценок ученице Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале раскритиковала судей чемпионата России по фигурному катанию за оценки Майе Хромых.

«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и при том, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора».

Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а ее тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?», — написала Вайцеховская.

Во время исполнения произвольной программы Хромых четырежды упала при выполнении элементов. В итоге фигуристка заняла последнее 18-е место, набрав на 82 балла меньше, чем у победительницы.

Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

24 декабря в Челябинске пройдут показательные выступления фигуристов.

Ранее Радионова объяснила, почему Петросян заслужила победу на ЧР по фигурному катанию.