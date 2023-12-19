Арзамасова приготовила Авербуху торт с его фигурой на желтом льду

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором показал подаренный Елизаветой Арзамасовой торт на 50-летний юбилей.

Помимо этого, Авербух поздравил Арзамасову с очередной годовщиной брака.

«3 года рядом с тобой — это один бесконечный счастливый день, наполненный ощущением любви и полета. В этих трех годах я помню каждый момент, проведенный вместе — в доме, где ты создала атмосферу уюта и тепла, куда хочется всегда возвращаться. Спасибо тебе за нашего сына! Я рад, что ты всегда на моей стороне, а мы вместе — одно целое, соединенное знаком бесконечности. Всегда с тобой!» — написал хореограф.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух подтвердили свои отношения в сентябре 2020 года, заявив об этом в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. Актриса не скрывала свою беременность и о рождении первенца сообщила поклонникам в соцсетях.

У Ильи Авербуха есть старший сын от фигуристки Ирины Лобачевой, Мартину 19 лет. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его девушки рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.

Ранее Никита Джигурда похвалил новый трек фигуристки Александры Трусовой и пожелал ей успехов.