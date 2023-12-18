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Костомаров поделился эмоциями от выступления в шоу на коньках после ампутации

Фигурист Костомаров: огромное удовольствие выходить на лед, видеть полный зал

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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился эмоциями после своего выступления в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», в котором он катался на коньках перед публикой впервые после перенесенных операций по ампутации. Его слова приводит Sport24.

«Огромное удовольствие выходить на лед, видеть полный зал. Спасибо всем за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени… Жизнь несет тяжелые испытания, но если с вами родные и близкие люди, то имеет смысл жить дальше. Огромного здоровья — это главное, остальное все будет», — заявил Костомаров.

На шоу Костомаров появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров назвал причину пневмонии, которая привела к ампутациям.

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