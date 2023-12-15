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Тарасова упрекнула Трусову в жажде денег

Тренер Тарасова упрекнула фигуристку Трусову в жажде денег

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что Александра Трусова потеряла все шансы стать олимпийской чемпионкой.

По ее мнению, в последнее время спортсменкой движут только деньги.

«Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и что мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет зарабатывать только деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира или Европы», — заявила Тарасова.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова назвала главную мечту в 2024 году.

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