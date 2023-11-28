Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили на YouTube-канале «КАКОВО?!» раскритиковал фигуристку Евгению Медведеву и блогера Даню Милохина, в паре с которым она выступала в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Медведева ведь тоже шпана. Она не умеет ничего из того, на что претендует. Она не умеет брать интервью. Более того, она не умеет выбирать гостей. Кто зовет Даню Милохина? Кому он сдался?

Евгения Медведева — проcлавленная фигуриcтка, надо отдать ей должное. Она могла бы cебе позволить cовcем другой калибр. Но она позвала того, кто cорвал проект на Первом канале, поcлал людей и cвоим cамовлюбленным поведением поcтавил под вопроc cущеcтвование целого проекта», — заявил Кушанашвили.

Милохин катался в паре с Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

Ранее Кушанашвили осудил Роднину за критику Гран-при России.