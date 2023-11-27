Названа главная соперница Валиевой

Чемпионка мира Мария Бутырская призналась, что ей сложно назвать точно, кто может составить конкуренцию ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой, но выделила Софью Муравьеву. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Трудно сказать, кто составит конкуренцию. Тут такое дело, не очень предсказуемое. Кто-то в один день хорошо катается, в другой плохо и наоборот. Софья Муравьева может хорошо выступить. Но опять же, тут вопрос непростой», — сказала Бутырская.

Валиева выиграла московский этап Гран-при России с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее тренер заявила, что расстроилась из-за Муравьевой.