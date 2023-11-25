Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученик Тутберидзе удивился результату на Гран-при в Москве

Даниил Самсонов идет вторым после короткой программы на Гран-при в Москве

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Призер юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов рассказал о том, почему удивился высоким баллам за короткую программу на Гран-при в Москве.

«Еще только первый день, самое сложное — произвольная программа. По итогам короткой первая четверка идет очень близко, все решит чистое катание. Настраиваемся завтра только на чистоту, как и сегодня.

Ждал ли, что будут такие высокие баллы? Не ожидал прямо такие, но понимал, что могу набрать за 90 при хорошем прокате, когда все элементы на плюсы. Но когда выставили 95, я очень удивился. Для такого проката нормальные баллы. Марка Кондратюка подвело вращение, у нас у всех примерно одна техника, 52-53 балла. Но Матвей Ветлугин чуть лучше меня катается, у него компоненты выше. Я считаю, что баллы объективные, все хорошо.

Успел посмотреть, как откатались соперники? Да, я все равно здесь, на трибунах и брат, и сестра были, и друзья, я ко всем сначала выбежал. Потом сели с Дашей Усачевой смотрели всех остальных», — сказал Самсонов.

Также ученик Этери Тутберидзе признался, что испытывает боль при исполнении четверных прыжков, но планирует усиление контента к чемпионату России.

«Тренеры сказали, что молодец, собрался. Тренировки за пару дней вообще не шли. Утром откатал без четверного и тройного акселя. После этого было волнение. Я поспал и отключился от всего, потом просто катался, просто прыгал.

Почему прыгал сальхов, а не лутц? После прошлого этапа у меня сначала был выходной, после начал стабильно получаться сальхов. Не было такого, что прыгать его было невмоготу. Есть небольшая терпимая боль. Сальхов я чувствую в три раза лучше, чем лутц. Сначала я предложил накатывать короткую с двумя четверными, но сказали, что это большой риск, если буду катать с одним на плюсы, буду набирать хорошие баллы и конкурировать за высокие места. Тактика сработала. Лутц тренируем, к чемпионату России буду стараться катать с двумя четверными. Там все 18 человек будут сильными. Особенно у мальчиков», — добавил Самсонов.

Самсонов после короткой программы занимает второе место, набрав 95,34 балла. Лидирует ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин (99,02).

Ранее гимнастка Арина Аверина рассказала о мечте стать фигуристкой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий