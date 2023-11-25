Ученик Тутберидзе удивился результату на Гран-при в Москве

Призер юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов рассказал о том, почему удивился высоким баллам за короткую программу на Гран-при в Москве.

«Еще только первый день, самое сложное — произвольная программа. По итогам короткой первая четверка идет очень близко, все решит чистое катание. Настраиваемся завтра только на чистоту, как и сегодня.

Ждал ли, что будут такие высокие баллы? Не ожидал прямо такие, но понимал, что могу набрать за 90 при хорошем прокате, когда все элементы на плюсы. Но когда выставили 95, я очень удивился. Для такого проката нормальные баллы. Марка Кондратюка подвело вращение, у нас у всех примерно одна техника, 52-53 балла. Но Матвей Ветлугин чуть лучше меня катается, у него компоненты выше. Я считаю, что баллы объективные, все хорошо.

Успел посмотреть, как откатались соперники? Да, я все равно здесь, на трибунах и брат, и сестра были, и друзья, я ко всем сначала выбежал. Потом сели с Дашей Усачевой смотрели всех остальных», — сказал Самсонов.

Также ученик Этери Тутберидзе признался, что испытывает боль при исполнении четверных прыжков, но планирует усиление контента к чемпионату России.

«Тренеры сказали, что молодец, собрался. Тренировки за пару дней вообще не шли. Утром откатал без четверного и тройного акселя. После этого было волнение. Я поспал и отключился от всего, потом просто катался, просто прыгал.

Почему прыгал сальхов, а не лутц? После прошлого этапа у меня сначала был выходной, после начал стабильно получаться сальхов. Не было такого, что прыгать его было невмоготу. Есть небольшая терпимая боль. Сальхов я чувствую в три раза лучше, чем лутц. Сначала я предложил накатывать короткую с двумя четверными, но сказали, что это большой риск, если буду катать с одним на плюсы, буду набирать хорошие баллы и конкурировать за высокие места. Тактика сработала. Лутц тренируем, к чемпионату России буду стараться катать с двумя четверными. Там все 18 человек будут сильными. Особенно у мальчиков», — добавил Самсонов.

Самсонов после короткой программы занимает второе место, набрав 95,34 балла. Лидирует ученик Алексея Мишина Матвей Ветлугин (99,02).

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