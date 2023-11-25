Костомаров: я пожалел, что остался жив

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что жалел, что остался жив после ампутации конечностей. Его слова передает «Матч ТВ».

«Первое время жалел, что остался жив. Для чего оставлять такого человека жить? Что он будет делать в жизни? Но постепенно время лечило, мне рассказывали про протезы, но морально состояние было на дне», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее Костомаров заявил, что в скором времени выйдет на лед на коньках.