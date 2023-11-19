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«Было обидно, плакала»: Медведева вспомнила о переживаниях на Олимпиаде

Фигуристка Медведева заявила, что плакала из-за результата Олимпиады-2018

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перед премьерой документального фильма о своей карьере рассказала о переживаниях из-за проигрыша на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане и о том, какие эмоции испытывает сейчас. Ее слова передает «Газета.Ru».

«Нет ли переживаний из-за того, что придется пересматривать в фильме моменты с Олимпиады? Знаете, я уже настолько другой человек, это настолько было давно. Меня всерьез спрашивают, жалею я или нет, а я уже не помню. Это было шесть лет назад. Посмотрите сейчас на меня и посмотрите на меня на Олимпиаде. Это два разных человека. Я живу той жизнью, о которой всегда мечтала. Даже не то что мечтала, а о которой даже представления не имела. Какая может идти речь о каких-то сожалениях о прошлом? Я здесь, у меня есть планы на сегодня, завтра и послезавтра. Планов на прошлое нет. Это было. Было обидно? Было. Плакала? Плакала. А что поделаешь? Было же, но сейчас же я не плачу», — заявила фигуристка.

Медведева стала второй по общей сумме баллов — 238,26. Она проиграла чуть больше балла своей соотечественнице Алине Загитовой, которая получила 239,57 балла.

19 ноября фигуристка отмечает день рождения — ей исполнилось 24 года. В этот же день в Москве проходит премьера документального фильма «Медведева против Медведевой», рассказывающего о карьере Евгении. Фильм появится в прокате для массового зрителя 23 ноября.

Ранее Авербух объяснил, почему Медведева и Ягудин «послали» его в рекламном ролике.

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