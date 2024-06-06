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На Украине сообщили об удерживаемых в подвале бойцах ВСУ

«Страна»: непригодных к службе бойцов ВСУ держат в подвале и не платят зарплату

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Reuters

Украинских солдат, которых признали непригодными к военной службе, насильно держат в подвале. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на сына одного из военнослужащих.

Он рассказал, что в подвале находятся 55 бойцов, которым отказываются платить зарплату. Отмечается, что военным не позволяют уволиться по состоянию здоровья. Бойцы обращались в полицию, но так и не получили помощи.

5 июня «Страна» со ссылкой на правозащитника и руководителя ОО «Защита заключенных Украины» Олега Цвилого сообщала, что в украинских колониях представители администрации и надзиратели берут взятки с заключенных, желающих мобилизоваться по новому закону.

В этот же день стало известно, что жительница Ивано-Франковской области Украины помогала мужчинам сбежать от мобилизации, выходя за них замуж.

До этого стало известно, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров.

Ранее российские солдаты придумали необычное прозвище для украинских пехотинцев.

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