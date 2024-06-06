Российские корабли нанесут официальный визит в порт рядом с США

Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России посетит Гавану 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Революционных вооруженных сил Кубы.

«В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов», — сообщили в Гаване.

Отмечается, что речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер».

По словам представителей кубинской армии, визит группы российских кораблей связан с историческими дружескими отношениями между двумя странами. Отдельно отмечается, что ни один из кораблей, в том числе носители гиперзвукового оружия, не несут на борту ядерное оружие.

До этого американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Путин сделал серьезное предупреждение странам Запада по поводу последствий передачи дальнобойного оружия ВСУ для ударов по России.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.