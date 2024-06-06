Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские корабли нанесут официальный визит в порт рядом с США

Группа кораблей ВМФ России посетит Гавану

close
100%
Министерство обороны РФ

Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России посетит Гавану 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Революционных вооруженных сил Кубы.

«В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов», — сообщили в Гаване.

Отмечается, что речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер».

По словам представителей кубинской армии, визит группы российских кораблей связан с историческими дружескими отношениями между двумя странами. Отдельно отмечается, что ни один из кораблей, в том числе носители гиперзвукового оружия, не несут на борту ядерное оружие.

До этого американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Путин сделал серьезное предупреждение странам Запада по поводу последствий передачи дальнобойного оружия ВСУ для ударов по России.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами