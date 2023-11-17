Трусова отшутилась от извечного вопроса для фигуристов

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова в подкасте «Okko Спорт» ответила на вопрос, который часто задают фигуристам: что выбрать — хороший прокат с плохим местом или плохой прокат с хорошим местом.

«Мне вот интересно, почему третий вариант никто не рассматривает. У меня какой ответ? Хороший прокат с хорошим местом. Можно? (смеется) По-моему, так не запрещено», — заявила Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее Тутберидзе заявила, что Трусова кидала в нее коньками.