Авербух: химия между Медведевой, Кондратюком и Энбертом завораживает

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, как Евгения Медведева вжилась в роль Кармен в одноименном ледовом спектакле.

«Женя всегда хотела сыграть Кармен именно актерски, хотя говорит, что она в жизни совсем другая. Но на льду Медведева уже несколько лет хотела воплотить этот образ, и я ей пообещал, что мы восстановим «Кармен» с прицелом на нее.

Женя — одиночница, а бывшая исполнительница роли Кармен — Татьяна Навка — выступала в танцевальной паре с Романом Костомаровым. Из-за этого теперь возникает совсем другая химия в этом спектакле. Я не хочу ни в коем случае эти спектакли противопоставлять: это два моих ребенка, и я их люблю.

Но в связке Жени, Марка Кондратюка (исполнил роль тореадора Эскамильо. — «Газета.Ru») и Александра Энберта (играл сержанта Дона Хосе. — «Газета.Ru») появилась своя химия — другая, которая по-своему завораживает и дает свою историю. Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения, начинает купаться в этом спектакле», — сказал Авербух.

Также продюсер отметил, что большой вклад в успех спектакля внесли фигуристы старшего поколения.

«Хочу сказать большое спасибо и Албене Денковой с Максимом Стависким, которые выступают с первой версии «Кармен». Максим Маринин — тоже «старейшина» спектакля. Татьяна Волосожар блестяще вписалась в роль. Есть сочетание разных поколений спортсменов, которые очень ярко работают», — сказал Авербух.

Ранее Авербух объяснил, почему Медведева и Ягудин «послали» его в рекламном ролике.