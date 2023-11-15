Костомарова назвали героем нашего времени

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова настоящим мужественным человеком и поблагодарил семью фигуриста за его поддержку. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Я вообще думаю, Роман — это герой нашего времени. Он сейчас — огромный пример для подражания всему нашему молодому населению, в частности и мне. Сила духа просто нереальная. Даже я такого не ожидал. Он все делает с удовольствием. Безумно этому рад, потому что в такой ситуации можно было бы и сломаться», — заявил Жулин.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее в Госдуме предрекли Костомарову работу тренером после ампутаций.