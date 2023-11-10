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Стала известна дата решения по делу Валиевой

CAS вынесет итоговое решение по делу Валиевой в январе 2024 года

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Eloisa Lopez/Reuters

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) опубликовал пресс-релиз по итогам рассмотрения дела чемпионки Европы 2022 года в женском одиночном катании Камилы Валиевой по обвинению в умышленном употреблении запрещенных препаратов.

Пресс-служба суда заявила, что разбирательство дела по существу завершено, и что его итоги будут объявлены в конце января 2024 года. Стороны процесса уже уведомлены о решении коллегии CAS объявить результаты расследования в наступающем году.

Допинговое дело Камилы Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Камила Валиева рассказала, как изменилась после ОИ-2022.

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