Навка оценила идею Тутберидзе в деле о допинге Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка согласилась с идеей тренера Этери Тутберидзе, которая предложила проверить на детекторе лжи всех участников процесса по делу о допинге Камилы Валиевой. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Почему бы и нет? Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность (быть оправданной), чтобы от девочки наконец-то отстали. Тем более что это предложение идет из штаба фигуристки. Это очень хорошая идея.

Но я сомневаюсь, что в Международном олимпийском комитете (МОК), Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Спортивном арбитражном суде (CAS) прислушаются к этому. Хотя идея интересная», — заявила Навка.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.

Ранее Тарасова заявила, что фигуристам лучше есть и пить из рук тренера.